Алиханов обсудил вопросы пандемии с главврачами больниц Калининградской области

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с главврачами региональных больниц.
Алиханов обсудил вопросы пандемии с главврачами больниц Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Мы встретились, чтобы обсудить, какие имеются проблемы, чем необходимо срочно помочь. У нас имеются все ресурсы, чтобы обеспечить необходимую помощь системе здравоохранения», — сказал Алиханов.

По его словам, объёмы оказания плановой помощи не снижаются, несмотря на эпидемическую ситуацию.

«Но хочу напомнить, что только совместно с медицинским сообществом нам удастся противостоять пандемии. Мы со своей стороны всегда готовы прийти на помощь. Главное, чтобы вы вовремя сообщали о своих нуждах», — добавил он.

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