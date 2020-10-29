Алиханов обсудил вопросы пандемии с главврачами больниц Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с главврачами региональных больниц.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Мы встретились, чтобы обсудить, какие имеются проблемы, чем необходимо срочно помочь. У нас имеются все ресурсы, чтобы обеспечить необходимую помощь системе здравоохранения», — сказал Алиханов.

По его словам, объёмы оказания плановой помощи не снижаются, несмотря на эпидемическую ситуацию.

«Но хочу напомнить, что только совместно с медицинским сообществом нам удастся противостоять пандемии. Мы со своей стороны всегда готовы прийти на помощь. Главное, чтобы вы вовремя сообщали о своих нуждах», — добавил он.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.