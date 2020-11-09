В России за сутки от коронавируса вылечились 10 722 пациента
- АГН «Москва»
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 722 человека… За весь период выписан по выздоровлении по России 1 335 141», — отмечается в заявлении.
Днём ранее сообщалось о 11 492 выздоровевших.
Ранее член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом.
14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.