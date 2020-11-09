В России за сутки от коронавируса вылечились 10 722 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 10 722 пациента. Всего за время эпидемии коронавируса в стране выздоровел 1 335 141 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 722 человека… За весь период выписан по выздоровлении по России 1 335 141», — отмечается в заявлении.

Днём ранее сообщалось о 11 492 выздоровевших.

Ранее член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.