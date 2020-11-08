В России за сутки от коронавируса вылечились 11 492 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 11 492 пациента. Всего за время эпидемии коронавируса в стране выздоровели 1 324 419 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днём ранее сообщалось о 16 803 выздоровевших.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что после контакта с больным ОРВИ в общественном месте необходимо надеть новую маску и перчатки, а также желательно умыть лицо и промыть нос.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН предостерёг от самолечения при COVID-19.