В России за сутки от коронавируса вылечились 11 492 пациента
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Днём ранее сообщалось о 16 803 выздоровевших.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что после контакта с больным ОРВИ в общественном месте необходимо надеть новую маску и перчатки, а также желательно умыть лицо и промыть нос.
Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН предостерёг от самолечения при COVID-19.