В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим

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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как действовать в случае контакта с чихающим человеком в общественном месте.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим
  • Pixabay

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним (например, в лифте) обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», — цитирует её РИА Новости.

Плоскирева также отметила важность ношения масок и перчаток в общественных местах с точки зрения снижения риска инфицирования.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, поэтому, чтобы не ошибиться с диагнозом, необходимо проходить лабораторное тестирование и не заниматься самостоятельной постановкой диагноза.

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