Прокуратура начала проверку по факту отравления в кафе Махачкалы

Прокуратура начала проверку по факту отравления 40 человек, в том числе несовершеннолетних, в кафе Махачкалы.

«По поручению прокуратуры Дагестана прокуратура Советского района города Махачкалы с привлечением регионального управления Роспотребнадзора организовала проверку по факту массового отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, в одном из кафе», — цитирует пресс-службу республиканского надзорного органа РИА Новости.

В ведомстве также сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России.

Ранее сообщалось, что 39 человек госпитализировали в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции после посещения одного из кафе города.

У пациентов, по первичным результатам, выявили сальмонеллу.