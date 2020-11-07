Около 40 человек госпитализированы в Махачкале с признаками отравления

Около 40 человек госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции после посещения одного из кафе города. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

«За период с 3 по 7 ноября 2020 года в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар... с признаками ОКИ госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей», — следует из пресс-релиза.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что все заболевшие покупали еду в кафе «Казан-Кебаб».

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

В октябре в больницы Махачкалы доставили 54 ребёнка из детсадов и школ с симптомами острой кишечной инфекции.

СК возбудил уголовное дело.