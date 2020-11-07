Около 40 человек госпитализированы в Махачкале с признаками отравления
- РИА Новости
«За период с 3 по 7 ноября 2020 года в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар... с признаками ОКИ госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей», — следует из пресс-релиза.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Установлено, что все заболевшие покупали еду в кафе «Казан-Кебаб».
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
В октябре в больницы Махачкалы доставили 54 ребёнка из детсадов и школ с симптомами острой кишечной инфекции.