СК возбудил дело после сообщения об отравлении детей в Дагестане

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Следственные органы СК России по Дагестану возбудили уголовное дело по сообщению, распространённому в СМИ, «о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан».
СК возбудил дело после сообщения об отравлении детей в Дагестане
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК России.

Отмечается, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Согласно предварительным сведениям, установлено, что «8 октября 2020 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер в городе Махачкале поступили более 30 детей из различных детских дошкольных учреждений с признаками острой кишечной инфекции».

В настоящий момент ведомство проводит комплекс следственных действий.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что «за последние сутки в инфекционный стационар, временно развёрнутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (острых кишечных инфекций) госпитализированы 42 ребёнка».

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