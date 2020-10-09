Число госпитализированных детей в Дагестане возросло до 42

В Дагестане возросло до 42 число детей, которые были госпитализированы с признаками отравления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

РИА Новости

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развёрнутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (острых кишечных инфекций) госпитализированы 42 ребёнка», — заявили в ведомстве. В том числе 36 детей из детских садов, четверо из школ и двое детей, которые не посещают детские сады. «Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести», — сообщило министерство. Ранее сообщалось о госпитализации 39 детей.