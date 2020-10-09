В больницы Дагестана доставили 39 детей с признаками отравления
- РИА Новости
«39 детей находятся в двух больницах. Их состояние удовлетворительное, тяжёлых нет», — заявили в администрации.
У детей взяли все необходимые анализы, врачи ждут результатов.
Ранее сообщалось о госпитализации 16 детей в Махачкале.
По данным Министерства образования и науки Дагестана, пока непонятно, что произошло с детьми. Представитель ведомства заявил, что «врачи некоторые ссылаются на ротавирусную инфекцию, некоторые говорят, что похоже на отравление».