В больницы Дагестана доставили 39 детей с признаками отравления

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В Дагестане 39 детей с признаками отравления госпитализированы из детских садов Махачкалы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В больницы Дагестана доставили 39 детей с признаками отравления
  • РИА Новости

«39 детей находятся в двух больницах. Их состояние удовлетворительное, тяжёлых нет», — заявили в администрации.

У детей взяли все необходимые анализы, врачи ждут результатов.

Ранее сообщалось о госпитализации 16 детей в Махачкале.

По данным Министерства образования и науки Дагестана, пока непонятно, что произошло с детьми. Представитель ведомства заявил, что «врачи некоторые ссылаются на ротавирусную инфекцию, некоторые говорят, что похоже на отравление».

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