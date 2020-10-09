В Дагестане госпитализировали 16 детей из нескольких детсадов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Всего 16 детей поступили в больницу, пока непонятно, что с ними, врачи некоторые ссылаются на ротавирусную инфекцию, некоторые говорят, что похоже на отравление», — сказал представитель министерства.
Он добавил, что врачи ждут результатов анализов. Отмечается, что пока известно о госпитализации детей из трёх детсадов.
Ранее в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне.