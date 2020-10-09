В Дагестане госпитализировали 16 детей из нескольких детсадов

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Министерство образования и науки Дагестана сообщило, что 16 детей из трёх детских садов Махачкалы были госпитализированы с признаками отравления. 
В Дагестане госпитализировали 16 детей из нескольких детсадов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего 16 детей поступили в больницу, пока непонятно, что с ними, врачи некоторые ссылаются на ротавирусную инфекцию, некоторые говорят, что похоже на отравление», — сказал представитель министерства.

Он добавил, что врачи ждут результатов анализов. Отмечается, что пока известно о госпитализации детей из трёх детсадов.

Ранее в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне.

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