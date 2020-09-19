В Петербурге закрыли фитнес-клуб после отравления детей парами хлора

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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу временно запретило работу фитнес-клуба на улице Ярослава Гашека, в котором группа детей получила отравление хлором при посещении бассейна.
В Петербурге закрыли фитнес-клуб после отравления детей парами хлора
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении ИП Фурсов А.В. составлен протокол о временном запрете деятельности с 19 сентября», — приводит Интерфакс сообщение управления Роспотребнадзора.

Материалы дела подготовлены для передачи во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне на улице Ярослава Гашека. 

СК возбудил дело.

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