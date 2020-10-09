Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
- РИА Новости
«По предварительным результатам эпидемиологического расследования, одной из возможных причин групповой заболеваемости ОКИ могли послужить некачественные пищевые продукты», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются дети и персонал учреждений.
Ранее дагестанский Минздрав сообщил, что в диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребёнка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 — из дошкольных образовательных учреждений, четверо — из школ, ещё двое детей, которые не посещают детский сад.
СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК.