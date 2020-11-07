Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у отравившихся в кафе в Дагестане
- РИА Новости
«Произведён забор клинического материала от больных для проведения бактериологического и вирусологического исследования. По первичным результатам, выявлена ДНК сальмонеллы», — приводит сообщение Интерфакс.
Специалисты установили, что все пострадавшие употребляли блюда из курицы.
Также для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения.
По результатам проверки работу кафе приостановили.
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что около 40 человек госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции после посещения одного из кафе города.