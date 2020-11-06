Диетолог оценила эффективность чеснока в борьбе с гриппом

Врач-диетолог Дарья Русакова оценила эффективность чеснока, лука и других народных средств в борьбе с гриппом.

«Чеснок, лук и лимон, безусловно, полезные, потому что они содержат вещества, обладающие антибактериальным и антисептическим эффектом, а также антиоксидантами и витаминами, но они не могут полностью убрать симптомы болезни», — заявила она в беседе с Nation News.

Для восстановления организма эксперт советует есть свежие овощи и фрукты, поскольку в них содержатся антиоксиданты и витамины.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.