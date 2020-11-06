Диетолог оценила эффективность чеснока в борьбе с гриппом

Короткая ссылка
Врач-диетолог Дарья Русакова оценила эффективность чеснока, лука и других народных средств в борьбе с гриппом.
Диетолог оценила эффективность чеснока в борьбе с гриппом
  • Pixabay

«Чеснок, лук и лимон, безусловно, полезные, потому что они содержат вещества, обладающие антибактериальным и антисептическим эффектом, а также антиоксидантами и витаминами, но они не могут полностью убрать симптомы болезни», — заявила она в беседе с Nation News.

Для восстановления организма эксперт советует есть свежие овощи и фрукты, поскольку в них содержатся антиоксиданты и витамины.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить