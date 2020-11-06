В Кургане военные медики приступили к работе ещё в двух больницах

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В Кургане военные медики начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией ещё в двух больницах. Таким образом, число медучреждений в области, где принимают военные врачи, увеличилось до пяти.
В Кургане военные медики приступили к работе ещё в двух больницах
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, заболевших коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области», — уточнили в пресс-службе.

Военные медики приехали в Курган 29 октября. Они работают в четырёх больницах Кургана и одном медучреждении Шадринска. Всего в регион должны приехать 32 специалиста Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с COVID-19.

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