В Кургане военные медики приступили к работе ещё в двух больницах

В Кургане военные медики начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией ещё в двух больницах. Таким образом, число медучреждений в области, где принимают военные врачи, увеличилось до пяти.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, заболевших коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области», — уточнили в пресс-службе.

Военные медики приехали в Курган 29 октября. Они работают в четырёх больницах Кургана и одном медучреждении Шадринска. Всего в регион должны приехать 32 специалиста Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с COVID-19.