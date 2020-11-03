Шойгу рассказал о борющихся с COVID-19 военных медиках

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шойгу рассказал о борющихся с COVID-19 военных медиках
  • РИА Новости

«Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействованы 1011 военных медиков. Наши специалисты успешно выполняют тяжёлую социально значимую работу», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в рамках конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области сформирован временный центр на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны.

Ранее бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить