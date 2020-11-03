Шойгу рассказал о борющихся с COVID-19 военных медиках

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействованы 1011 военных медиков. Наши специалисты успешно выполняют тяжёлую социально значимую работу», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в рамках конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области сформирован временный центр на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны.

Ранее бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.