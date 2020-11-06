Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал уголовные дела против Навального

Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал в своём Telegram-канале уголовные дела в отношении Алексея Навального.

«Интересное получается дело — с 1 января 2021 года Алексей Навальный, несмотря на уже вынесенные приговоры по уголовным делам, а также недавно возбуждённое новое уголовное дело по факту оскорбления ветерана, будет чист перед российской фемидой и может продолжать с чистого листа. Вот так неожиданный поворот», — написал адвокат.

Он напомнил, что Навальный был условно осуждён по делу «Кировлеса», а также приговорён судом к трём с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за хищение денежных средств компаний «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания».

«Последний приговор также был вынесен условно с испытательным сроком в пять лет. За допущенные Навальным нарушения условий испытательного срока он продлевался и должен будет закончиться 30 декабря этого года. Можно предположить, что два условных приговора по уголовным делам дали Навальному основания считать возможным и дальше нарушать закон», — добавил адвокат.

Кроме того, Горгадзе напомнил об уголовном деле против Навального по подозрению в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

«На время следствия по этому делу, а также в ходе судебного процесса ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кстати говоря, не надо забывать о том, что происшествие с Навальным случилось за четыре дня до суда по этому делу, где исход был не ясен. Окончательный приговор по уголовному делу ожидался в октябре текущего года», — отметил Горгадзе.

По мнению адвоката, если бы Навальный находился в России, то приговор по делу о клевете, а также условный срок по делу Yves Rocher «с огромной долей вероятности трансформировались бы в реальное заключение под стражу».

«В текущих же обстоятельствах (до конца года Навальный прогнозируемо не появится в России) 30 декабря 2020 года условный срок истечёт и судимость будет погашена. Таким образом, если он вернётся в Россию сразу после Нового года, то уже будет чист перед российским законом. Молодцы юристы ФБК, отлично придумали!» — заключил Горгадзе.

Ранее Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.

Кроме того, официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что Россия вновь запросила у Германии данные о веществе, якобы обнаруженном в анализах Алексея Навального.