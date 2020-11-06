Россия вновь запросила у Германии данные о веществе по делу Навального
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Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
«В компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе, которое якобы было обнаружено в Германии, и его химическом составе», — говорится в сообщении.
В октябре стало известно, что Германия решила поделиться техническим докладом ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным с другими странами — членами организации.
Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов. Отчёт был передан ФРГ.