Россия вновь запросила у Германии данные о веществе по делу Навального

Россия вновь запросила у Германии данные о веществе, якобы обнаруженном в анализах Алексея Навального.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

«В компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе, которое якобы было обнаружено в Германии, и его химическом составе», — говорится в сообщении.

В октябре стало известно, что Германия решила поделиться техническим докладом ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным с другими странами — членами организации.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов. Отчёт был передан ФРГ.