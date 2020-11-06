Эксперт рассказал об опасных при коронавирусе продуктах

Короткая ссылка
Медицинский блогер, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко рассказал о продуктах, употребление которых при коронавирусе может нанести вред здоровью.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Кузьменко посоветовал пить больше воды и отказаться от употребления алкоголя, так как он ведёт к обезвоживанию.

Кроме того, блогер рассказал о вреде солёной пищи при заболевании коронавирусом.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — отметил эксперт.

Ранее врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева рассказала о роли правильного питания во время пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить