Эксперт рассказал об опасных при коронавирусе продуктах

Медицинский блогер, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко рассказал о продуктах, употребление которых при коронавирусе может нанести вред здоровью.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Кузьменко посоветовал пить больше воды и отказаться от употребления алкоголя, так как он ведёт к обезвоживанию.

Кроме того, блогер рассказал о вреде солёной пищи при заболевании коронавирусом.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — отметил эксперт.

Ранее врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева рассказала о роли правильного питания во время пандемии COVID-19.