«Известия»: В России на 22,5% сократилось число трудовых мигрантов

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Число трудовых мигрантов в России сократилось на 521 тыс. (22,5%) по сравнению с показателем сентября 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

«Согласно данным статистической отчётности МВД России по состоянию на 30 сентября 2020 года в России осуществляют трудовую деятельность более 1 млн 795 тыс. иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тыс.)», — говорится в сообщении.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что пациентов с коронавирусом или подозрением на него не делят на мигрантов и местных — всех лечат бесплатно.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, число мигрантов в городе снизилось примерно на 40%.

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