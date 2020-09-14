В России предложили ввести авансовый налог для мигрантов

МВД России предложило ввести фиксированный авансовый платёж для иностранцев, которые приезжают работать в Россию.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

Предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент.

Отмечается, что работодатели должны будут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму.

После регистрации в системе нужно будет в электронном виде заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).

Согласно документу, при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней.

При отказе власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, депортировать его из страны.

Ранее сообщалось, что трудовые патенты принесли столице более 13 млрд рублей с начала года.

Как передаёт сайт «Москва 24», за девять месяцев 2019 года трудовые мигранты принесли в бюджет столицы 13,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,7%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.