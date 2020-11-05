Диетолог оценил ситуацию с ожирением в России

Врач-диетолог Михаил Гинзбург оценил ситуацию с ожирением в России.

«Не уверен, что половина, но где-то треть россиян точно страдают избыточным весом. Просто всё ещё зависит от возрастной группы, потому что взрослых, имеющих такую проблему, больше. А если мы берём возраст 50—60 и выше, то там ещё больше», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, число людей с лишним весом растёт во всём мире.

По словам Гинзбурга, существует очень неприятная отрицательная динамика в производстве продуктов питания — в еде всё больше сахара и жира, присутствуют трансжиры.

Ещё одним моментом эксперт назвал то, что в семьях, страдающих ожирением, само отношение к питанию несколько другое, то есть там стараются кормить более жирной и калорийной едой.

«Что касается генетики — это не приговор. Такая предрасположенность к полноте лишь говорит о том, что ребёнок при вышеперечисленных факторах просто легче набирает вес и труднее его сбрасывает», — пояснил Гинзбург.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.