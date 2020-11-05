В Калининградской области рассказали о поддержке медиков

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в 2021 году на поддержку медиков региона направят 192 млн рублей.
В Калининградской области рассказали о поддержке медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В следующем году при трудоустройстве медикам будут выплачивать от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Выплаты студентам во время целевого обучения составят 2000 рублей. Ординаторы станут получать по 5000 рублей.

После окончания обучения медику выделят ещё 200 тыс. рублей.

Кроме того, увеличивается до шести месяцев срок аренды жилья, который будет компенсирован. В рамках программы «Земский доктор» предполагается привлечь в сельскую местность 14 врачей и 18 фельдшеров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской окружной клинической больнице почти в пять раз увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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