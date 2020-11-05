В сургутской больнице увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Сургутской окружной клинической больнице почти в пять раз увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

«В БУ «СОКБ», самом крупном инфекционном госпитале округа, увеличен коечный фонд со 190 коек, которые были летом, до 900. Это связано с ростом заболеваемости», — заявила главврач Галина Шестакова.

Ещё один профильный госпиталь заработал на базе инфекционного отделения Югорской городской больницы. Там могут проходить лечение до 134 пациентов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.