Гинцбург: большинство людей на Земле устойчивы к коронавирусу

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил устойчивость людей к коронавирусу.

«Я бы так сказал, что большинство людей, которые живут на планете Земля, устойчивы к коронавирусу. Болеют только те, у кого система интерферонов, то есть врождённый иммунитет, по каким-то причинам нарушен», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нарушение происходит в результате стрессовых ситуаций, неблагоприятных условий существования, перегрузок.

«Вокруг нас очень много патогенных организмов, которые мы вдыхаем и с которыми контактируем, но мы, как правило, не болеем», — сказал Гинцбург.

Как добавил эксперт, не болеют потому, что есть врождённый иммунитет.

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