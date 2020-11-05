Гинцбург: большинство людей на Земле устойчивы к коронавирусу

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил устойчивость людей к коронавирусу.
Гинцбург: большинство людей на Земле устойчивы к коронавирусу
  • РИА Новости

«Я бы так сказал, что большинство людей, которые живут на планете Земля, устойчивы к коронавирусу. Болеют только те, у кого система интерферонов, то есть врождённый иммунитет, по каким-то причинам нарушен», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нарушение происходит в результате стрессовых ситуаций, неблагоприятных условий существования, перегрузок.

«Вокруг нас очень много патогенных организмов, которые мы вдыхаем и с которыми контактируем, но мы, как правило, не болеем», — сказал Гинцбург.

Как добавил эксперт, не болеют потому, что есть врождённый иммунитет.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.

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