Гинцбург: большинство людей на Земле устойчивы к коронавирусу
- РИА Новости
«Я бы так сказал, что большинство людей, которые живут на планете Земля, устойчивы к коронавирусу. Болеют только те, у кого система интерферонов, то есть врождённый иммунитет, по каким-то причинам нарушен», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, нарушение происходит в результате стрессовых ситуаций, неблагоприятных условий существования, перегрузок.
«Вокруг нас очень много патогенных организмов, которые мы вдыхаем и с которыми контактируем, но мы, как правило, не болеем», — сказал Гинцбург.
Как добавил эксперт, не болеют потому, что есть врождённый иммунитет.
Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.