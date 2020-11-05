Врач оценил данные о числе ошибочных тестов на коронавирус

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.

«У нас очень качественные тесты, они тестировались китайскими партнёрами на самом раннем этапе», — цитирует эксперта URA.RU.

По словам Козловских, при ошибочных результатах речь может идти о квалификации персонала.

«У нас есть много нареканий к лабораториям, особенно к частным, иногда — к лабораториям системы здравоохранения. Кроме того, есть свои требования к правильному отбору материала», — пояснил он.

Как отметил Козловских, если у человека пневмония, то ни в носу, ни в ротоглотке ничего не будет, соответственно, в тест-систему ничего не попадёт.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 может показать ложноотрицательный результат в 30—40% случаев.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.