Врач оценил данные о числе ошибочных тестов на коронавирус

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Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.
Врач оценил данные о числе ошибочных тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«У нас очень качественные тесты, они тестировались китайскими партнёрами на самом раннем этапе», — цитирует эксперта URA.RU.

По словам Козловских, при ошибочных результатах речь может идти о квалификации персонала.

«У нас есть много нареканий к лабораториям, особенно к частным, иногда — к лабораториям системы здравоохранения. Кроме того, есть свои требования к правильному отбору материала», — пояснил он.

Как отметил Козловских, если у человека пневмония, то ни в носу, ни в ротоглотке ничего не будет, соответственно, в тест-систему ничего не попадёт.

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