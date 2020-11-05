В Минздраве назвали процент ошибочных результатов теста на COVID-19

Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30—40% случаев, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Приблизительно в 30—40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, если материал взят некачественно, есть шанс получить ложноотрицательный результат.

Он подчеркнул, что точность теста зависит ещё и от времени взятия материала — на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что ложноотрицательные результаты тестов на COVID-19 могут быть связаны с небольшой вирусной нагрузкой у заболевшего, с поздней стадией болезни или с нарушениями при заборе биологического материала.