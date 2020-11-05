В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал продление дистанционного режима обучения для школьников 6—11-х классов в Москве.
В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве
  • Pixabay

«Власти принимают решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций, которые даются Роспотребнадзором, понимая все возможные последствия и риски», — сказал депутат.

Нилов отметил, что в Москве проживает больше всего людей, «и заболевших больше, и вероятность заболеть тоже больше».

«В том числе исходя из того, что есть те, кто либо принципиально, либо просто безответственно не соблюдает предписанные меры безопасности… Что и послужило поводом для принятия такого решения», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов.

Он объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться.

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