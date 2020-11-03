Суд Татарстана арестовал подозреваемых по делу о нападении на полицию

Кукморский районный суд Татарстана арестовал двух подозреваемых по делу о нападении подростка на отдел полиции, сообщили в пресс-службе инстанции.

«3 ноября Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»)», — говорится в сообщении.

В суде подтвердили ТАСС, что указанные лица арестованы в рамках дела о нападении на полицейских.

Ночью 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции города Кукмора в Татарстане. В ходе задержания молодой человек нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, злоумышленник скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По делу о нападении на полицию в Татарстане задержаны шесть человек.