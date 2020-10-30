Дело о нападении в Татарстане передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о покушении на террористический акт в Татарстане.
Дело о нападении в Татарстане передано в центральный аппарат СК
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Бастрыкин дал указания тщательно «установить все обстоятельства произошедших событий, в том числе причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления, и условия, способствовавшие этому».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего в городе Кукморе, где подросток напал на сотрудников полиции с ножом, после чего был застрелен.

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