Дело о нападении в Татарстане передано в центральный аппарат СК
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Бастрыкин дал указания тщательно «установить все обстоятельства произошедших событий, в том числе причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления, и условия, способствовавшие этому».
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего в городе Кукморе, где подросток напал на сотрудников полиции с ножом, после чего был застрелен.