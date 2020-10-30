Власти Татарстана прокомментировали нападение подростка с ножом на полицейских

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Правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего в городе Кукморе, где подросток напал на сотрудников полиции с ножом, после чего был застрелен. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Власти Татарстана прокомментировали нападение подростка с ножом на полицейских
  • РИА Новости

«Президенту Республики Татарстан оперативно доложено о произошедшем. На месте сейчас работает министр внутренних дел по Республике Татарстан и прокурор республики. Правоохранителями отрабатывается несколько версий произошедшего», — сказала она.

По её словам, по итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительная информация будет доведена до общественности.

«Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова», — добавила Галимова.

По данным СК, ночью 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции.

В ходе задержания молодой человек нанёс не менее трех ударов ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, злоумышленник скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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