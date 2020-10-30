Власти Татарстана прокомментировали нападение подростка с ножом на полицейских
- РИА Новости
«Президенту Республики Татарстан оперативно доложено о произошедшем. На месте сейчас работает министр внутренних дел по Республике Татарстан и прокурор республики. Правоохранителями отрабатывается несколько версий произошедшего», — сказала она.
По её словам, по итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительная информация будет доведена до общественности.
«Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова», — добавила Галимова.
По данным СК, ночью 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции.
В ходе задержания молодой человек нанёс не менее трех ударов ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, злоумышленник скончался.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.