В Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено дело

В Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»), ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Татарстану.

Ранее стало известно, что в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на местный отдел полиции. При попытке задержания он оказал сопротивление и был застрелен.