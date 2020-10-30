В Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено дело

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В Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено уголовное дело.
В Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено дело
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»), ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Татарстану.

Ранее стало известно, что в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на местный отдел полиции. При попытке задержания он оказал сопротивление и был застрелен.

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