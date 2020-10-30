В Татарстане полицейские застрелили напавшего с ножом подростка

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В Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В Татарстане полицейские застрелили напавшего с ножом подростка
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как пишет inkazan.ru, инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

По данным ведомства, подростка заметили возле парковки дежурные полицейские. Молодой человек бросил в сторону здания два «коктейля Молотова».

По предварительным данным, он выкрикивал религиозные лозунги и грозился всех убить.

В МВД по Татарстану сообщили, что в руках у нападавшего был нож.

На требование подчиниться сотрудникам полиции подросток не отреагировал, после чего напал на одного из полицейских, ранив того в ногу.

Второй сотрудник полиции застрелил нападавшего. Раненого полицейского госпитализировали.

Подросток проживал в Кукморе. Мотивы и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение в покушении на убийство школьнице, которая в Челябинской области ударила ножом свою знакомую. Инцидент произошёл в селе Русская Теча Красноармейского района региона. Школьница напала с ножом на сверстницу из-за мальчика.

В связи с этим местная прокуратура начала проверку работы школы и органов системы профилактики.

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