По делу о нападении на полицию в Татарстане задержаны шесть человек

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Шесть человек задержаны по делу о нападении подростка на отдел полиции в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на Кукморский районный суд.
По делу о нападении на полицию в Татарстане задержаны шесть человек
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе суда, в производство поступило шесть ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шести граждан, которые подозреваются в покушении на террористический акт.

«В отношении одного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении остальных граждан судом задержание органами предварительного следствия признано законным и обоснованным, срок их задержания продлён на 72 часа», — говорится в заявлении.

В суде подтвердили, подчёркивает агентство, что сообщение связано с произошедшим 30 октября инцидентом с 16-летним подростком.

Ночью 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции города Кукмор в Татарстане. В ходе задержания молодой человек нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, злоумышленник скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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