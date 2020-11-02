Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
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«Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20—22 тыс. заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше чем через месяц, в Москве — через неделю», — цитирует РИА Новости специалиста.
По его словам, в настоящее время очень важно правильно носить маски, не снимая их с носа, а также соблюдать социальную дистанцию.
По данным на 2 ноября, в России за сутки выявили 18 257 новых случаев COVID-19.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 4796, Санкт-Петербурге — 923 и Подмосковье — 556.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряжённой, отметив, что «меры должны быть адекватными».
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.