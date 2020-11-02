Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

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Пик заболеваемости COVID-19 в России (в районе 20—22 тыс. новых инфицированных в сутки) ожидается не раньше чем через месяц. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20—22 тыс. заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше чем через месяц, в Москве — через неделю», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, в настоящее время очень важно правильно носить маски, не снимая их с носа, а также соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 2 ноября, в России за сутки выявили 18 257 новых случаев COVID-19.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 4796, Санкт-Петербурге — 923 и Подмосковье — 556. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряжённой, отметив, что «меры должны быть адекватными».

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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