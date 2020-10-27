Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Она отметила, что «сегодня ситуация напряжённая и меры должны быть адекватными».

«Сезонный характер сегодня абсолютно чётко демонстрирует, что у нас активизация эпидемического процесса идёт во всех субъектах России», — заявила Попова.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. 

Регионам рекомендовано запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Решение о принятии таких мер остаётся за региональными властями.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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