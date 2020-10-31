Текслер оценил сообщения о смерти двух пациентов в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть двух пациентов в коронавирусном стационаре городской больницы №2 Челябинска, предварительно, не связана со взрывом и пожаром.

«На самой ковидной базе в горбольнице №2, где как раз произошёл взрыв газового оборудования, с утра были умершие. Мы заслушивали реаниматолога, он не связывает пожар с погибшими, дальше будут разбираться СК и прокуратура», — приводит ТАСС слова губернатора.

Так он прокомментировал информацию о двух погибших в стационаре.

По данным пресс-службы Минздрава России, пострадавших и погибших среди пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в ГКБ Челябинска, где произошёл взрыв баллона, нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке. Он отметил, что их состояние было тяжёлым.

Взрыв кислородной будки произошёл 31 октября в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара эвакуированы 150 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Губернатор области Алексей Текслер поручил проверить всё кислородное оборудование медучреждений Челябинской области.