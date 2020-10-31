Из челябинской поликлиники эвакуировали 150 человек
- © Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области
«На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава региона.
Ранее сообщалось, что взрыв помещения для хранения кислородных баллонов произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска.
На месте работают пожарные. Пострадавших нет.