Из челябинской поликлиники эвакуировали 150 человек

Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек.

«На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что взрыв помещения для хранения кислородных баллонов произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска.

На месте работают пожарные. Пострадавших нет.