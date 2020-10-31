В челябинских больницах проверят всё кислородное оборудование

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить всё кислородное оборудование медучреждений Челябинской области после возгорания кислородной будки в поликлинике больницы № 2.
В челябинских больницах проверят всё кислородное оборудование
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

«По кислородной инфраструктуре, учитывая сегодняшние обстоятельства, считаю необходимым провести тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры: как тех, что изначально существовали на госпитальной базе, так и той, что монтировалась в силу открытия новых госпитальных баз», — приводит ТАСС слова Текслера.

Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара эвакуированы 150 человек.

Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня.

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