Уголовное дело возбуждено после пожара в челябинской поликлинике

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Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили после пожара в больнице в Челябинске. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено после пожара в челябинской поликлинике
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность») по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске», — говорится в заявлении ведомства.

По данным СК, утром 31 октября произошли «возгорание и хлопок» баллонов с кислородом, которые находились в подсобном помещении поликлиники.

Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара эвакуированы 150 человек.

В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Губернатор области Алексей Текслер поручил проверить всё кислородное оборудование медучреждений Челябинской области.

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