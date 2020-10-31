Кадыров потребовал от Жириновского извинений

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

«Жириновский, извинись за свои слова… Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам», — написал Кадыров в Telegram.

Так Кадыров отреагировал на высказывания Жириновского по поводу слов главы Чечни в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер ЛДПР отмечал, что руководители субъектов Российской Федерации не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы и высказываться в поддержку терроризма.



В ответ Кадыров призвал Жириновского «не заикаться» о борьбе с терроризмом, так как сам он его «никогда не оправдает». Он отметил, что боролся с этой «заразой» и победил её. Кадыров также заявил, что депутату не стоит касаться темы религии.

Также он предостерёг мусульман в России от митингов у посольств Франции. Ранее Кадыров отмечал, что Макрон, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику главы Чечни в адрес французского лидера, заявил, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, её формирует глава государства. Кадыров отреагировал на слова Пескова.