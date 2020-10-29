Собянин оценил возможность введения жёстких ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил возможность введения жёстких ограничений в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

«Если мы будем соблюдать чётко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится. Очень надеюсь, что никаких жёстких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, в Германии, других странах, — мы вводить не будем», — заявил мэр.

Он отметил, что на данный момент «ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого».

Также Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса в ночное время.

Кроме этого российский лидер Владимир Путин заявил, что в России не планируется вводить тотальные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. Всего 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.