Путин: общенационального локдауна в России вводить не планируется
- РИА Новости
«Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — сказал глава государства.
По его словам, в случае «объективной необходимости» с учётом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе и городе будут приниматься «точечные решения», которые «позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».
21 октября Путин также отмечал, что власти пока не планируют вводить жёсткие ограничения на фоне пандемии.