Путин: общенационального локдауна в России вводить не планируется

В России не планируется вводить тотальные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — сказал глава государства.

По его словам, в случае «объективной необходимости» с учётом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе и городе будут приниматься «точечные решения», которые «позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

21 октября Путин также отмечал, что власти пока не планируют вводить жёсткие ограничения на фоне пандемии.