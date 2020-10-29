Собянин назвал введение комендантского часа популистской мерой

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Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса в ночное время.
Собянин назвал введение комендантского часа популистской мерой
  • РИА Новости

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 06:00. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что ночью на улицах и так гораздо меньше людей, чем днём.

По его словам, это «больше популистские меры».

Ранее Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, до 29 ноября будет действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Ученики 6—11-х классов на следующей неделе продолжат обучение в дистанционном формате. Также до конца ноября продлён домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. До конца месяца остаётся в силе и система чек-ин на входе в столичные развлекательные заведения.

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