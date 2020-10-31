Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в октябре

Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа- и ж/д билеты в октябре. Результаты исследования сервиса OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Билеты на самолёт россияне чаще всего покупали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В десятку самых популярных направлений также вошли и южные города: Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону.

При этом специалисты сервиса зафиксировали общее снижение цен на авиабилеты в крупные города России. Так, по сравнению с таким же периодом 2019 года средняя цена билета в одну сторону в Москву упала на 40% и составила 4,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — на 35%, до 3,9 тыс. рублей, а билет в Сочи подешевел на 15%, и теперь его стоимость составляет 4,3 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями для поездок на поезде в октябре 2020 года стали Москва и Санкт-Петербург, тройку лидеров замыкает Краснодар. Среди востребованных ж/д направлений также оказались Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург.

Снижение цен на билеты было отмечено и в случае с билетами на поезд. Так, средняя цена на билет в Москву упала на 8% и составила 2,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — на 3% (до 2,9 тыс. рублей), в Краснодар — на 15% (до 1,1 тыс. рублей).

Аналитики также обратили внимание, что в октябре россияне сохранили интерес к южным направлениям, несмотря на окончание курортного сезона.

Ранее россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью. Среди них оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград.