В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут

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В Краснодарском крае будет создан новый пешеходный туристический маршрут «Большая кубанская тропа».
В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут
  • © ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Реализацией проекта будет заниматься краевое отделение Русского географического общества.

Старт маршрута — в Темрюкском районе. Далее он пройдёт по южным точкам Кубани и Адыгеи, а завершится в Сочи.

На тропе разместят информационные стенды, указатели, скамейки, перила, лестницы, смотровые площадки.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.

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