В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут

В Краснодарском крае будет создан новый пешеходный туристический маршрут «Большая кубанская тропа».

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Реализацией проекта будет заниматься краевое отделение Русского географического общества.

Старт маршрута — в Темрюкском районе. Далее он пройдёт по южным точкам Кубани и Адыгеи, а завершится в Сочи.

На тропе разместят информационные стенды, указатели, скамейки, перила, лестницы, смотровые площадки.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.