В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Реализацией проекта будет заниматься краевое отделение Русского географического общества.
Старт маршрута — в Темрюкском районе. Далее он пройдёт по южным точкам Кубани и Адыгеи, а завершится в Сочи.
На тропе разместят информационные стенды, указатели, скамейки, перила, лестницы, смотровые площадки.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.