В России могут создать «туристическое такси»

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать «туристическое такси».
В России могут создать «туристическое такси»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

ООП выступает за то, чтобы включить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, предусматривающие бюджетные субсидии на таксомоторный транспорт.

В частности, предлагается субсидировать таксомоторные компании, которые возят пассажиров в туристские дестинации, а также установить точки вызова такси в популярных местах.

«Инициатива касается в первую очередь достопримечательностей на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. Зачастую туда из ближайшего населённого пункта можно доехать, а обратно вызвать такси уже не получается из-за отсутствия интернета. Благодаря таким стойкам можно будет сообщить, где находится человек, вызвать машину», — заявил председатель ООП Илья Зотов.

Авторы инициативы также предлагают создать обучающий курс, после которого водители смогут рассказывать клиентам о достопримечательностях, проводить экскурсии. Как пояснил Зотов, такое обучение нужно для водителей комфорт- или бизнес-класса.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.

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