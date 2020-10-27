В России могут создать «туристическое такси»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
ООП выступает за то, чтобы включить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, предусматривающие бюджетные субсидии на таксомоторный транспорт.
В частности, предлагается субсидировать таксомоторные компании, которые возят пассажиров в туристские дестинации, а также установить точки вызова такси в популярных местах.
«Инициатива касается в первую очередь достопримечательностей на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. Зачастую туда из ближайшего населённого пункта можно доехать, а обратно вызвать такси уже не получается из-за отсутствия интернета. Благодаря таким стойкам можно будет сообщить, где находится человек, вызвать машину», — заявил председатель ООП Илья Зотов.
Авторы инициативы также предлагают создать обучающий курс, после которого водители смогут рассказывать клиентам о достопримечательностях, проводить экскурсии. Как пояснил Зотов, такое обучение нужно для водителей комфорт- или бизнес-класса.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.