Россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью
- Reuters
Большинство опрошенных (29%) высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте — поехать осенью в столицу рекомендуют 17% респондентов.
Третью строчку популярных городов-миллионников для осеннего путешествия занимает Казань. За неё отдали свои голоса 13%.
В пятёрку также входят Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). Кроме того, 5% опрошенных хотели бы отправиться в Волгоград.
Ещё по 3% голосов набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара.
Всего в опросе приняли участие 1,9 тыс. респондентов.
Ранее специалисты назвали самые популярные в России направления для путешествий на поезде на Новый год.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Котлас.