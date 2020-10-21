Россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, в какие города России лучше всего отправиться осенью, по мнению россиян. Результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру есть в распоряжении RT.
Россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью
  • Reuters

Большинство опрошенных (29%) высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте — поехать осенью в столицу рекомендуют 17% респондентов.

Третью строчку популярных городов-миллионников для осеннего путешествия занимает Казань. За неё отдали свои голоса 13%.

В пятёрку также входят Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). Кроме того, 5% опрошенных хотели бы отправиться в Волгоград.

Ещё по 3% голосов набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара.

Всего в опросе приняли участие 1,9 тыс. респондентов.

Ранее специалисты назвали самые популярные в России направления для путешествий на поезде на Новый год.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Котлас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить