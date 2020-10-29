Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта
- РИА Новости
«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30 декабря», — приводит ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов города.
30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой Мариной Кохал и ребёнком.
Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её.
Также была задержана тёща рэпера.