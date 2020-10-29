Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).
Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта
  • РИА Новости

«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30 декабря», — приводит ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов города.

30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой Мариной Кохал и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её.

Также была задержана тёща рэпера.

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