Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30 декабря», — приводит ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов города.

30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой Мариной Кохал и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её.

Также была задержана тёща рэпера.