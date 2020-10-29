Врач дал рекомендации по расшифровке анализов на антитела к COVID-19

Сертифицированный специалист по физической реабилитации, член Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков дал рекомендации по расшифровке анализов на антитела к COVID-19.

«Тест на антитела может показать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов COVID-19 у него не было. Если антитела обнаружены, значит, организм среагировал на встреченный вирус. Они могут сохраняться, даже если самого вируса в организме уже нет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, IgM — это молодые, свежие антитела, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на SARS-CoV-2 и которые появляются непосредственно после контакта с носителем вируса.

Как отметил Дьяков, общий период вероятного выявления антител класса M не превышает двух месяцев, в течение которых они постепенно полностью сменяются на IgG.

«Когда в крови выявляются только IgG, это говорит о том, что пациент выздоровел, и у него сформировался иммунитет к SARS-CoV-2», — пояснил эксперт.

Он также сказал, что количество антител в организме зависит от количества проникшего вируса.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.